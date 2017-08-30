Кого изберут капитаном сборной Казахстана на матч с Черногорией?
Как известно, главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк объявил список футболистов, получивших приглашение на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Черногории и Польши. Однако пока неизвестно, кто выведет команду с капитанской повязкой на поле, передает корреспондент Vesti.kz.
Состав выглядит следующим образом
Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Александр Мокин («Астана»), Игорь Шацкий («Шахтер»).
Защитники: Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер).
Полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»).
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»).
В резервный список попали: защитники — Сергей Малый («Астана»), Григорий Сартаков («Тобол»), Михаил Габышев («Шахтер»), полузащитники — Илья Калинин («Иртыш»), Мардан Толебек («Ордабасы»). Они получат вызов в сборную в случае травм
Стоит отметить, что Бауыржан Исламхан
На роль нового капитана в равной степени претендуют Давид Лория, Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко.
Напомним, что матч Казахстан — Черногория состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 22:00 по местному времени, а 4-го числа сборная Казахстана проведет встречу против Польши в Варшаве.
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