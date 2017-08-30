Кого изберут капитаном сборной Казахстана на матч с Черногорией?

Состав выглядит следующим образом

Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Александр Мокин («Астана»), Игорь Шацкий («Шахтер»).

Защитники: Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер).

Полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»).

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»).

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 -:- Казахстан Черногория

В резервный список попали: защитники — Сергей Малый («Астана»), Григорий Сартаков («Тобол»), Михаил Габышев («Шахтер»), полузащитники — Илья Калинин («Иртыш»), Мардан Толебек («Ордабасы»). Они получат вызов в сборную в случае травм кого-то из вышеперечисленных футболистов.

Стоит отметить, что Бауыржан Исламхан из-за дисквалификации пропустит матчи с Черногорией, Польшей и Румынией. При этом нового капитана изберут либо игроки, либо тренерский штаб во главе с Александром Бородюком.

На роль нового капитана в равной степени претендуют Давид Лория, Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко. Во-первых, они давно призываются в национальную команду. Во-вторых, являются лидерами не только национальной команды, но и своих клубов. Впрочем, уже скоро узнаем его имя. Интересно, а кого из футболистов капитаном хотели бы видеть болельщики?

Напомним, что матч Казахстан — Черногория состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 22:00 по местному времени, а 4-го числа сборная Казахстана проведет встречу против Польши в Варшаве.