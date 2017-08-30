Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30838586/
30 августа 2017, 7:23 | Футбол: Чемпионат мира | ИА УралИнформБюро

Инспекция FIFA наведается в Екатеринбург

Проверять готовность к ЧМ-2018.

Проверять готовность к ЧМ-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эксперты Международной федерации футбола (FIFA) проедутся по российским городам, которые не принимали матчи Кубка конфедераций, но станут площадками игр ЧМ-2018. О стартующем в конце сентября инспекционном визите в страну сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, передает «Уралинформбюро».

«Крупный инспекционный визит начнется 25 сентября и завершится в начале октября. Он пройдет по городам, не принимавшим Кубок конфедераций, и завершится в Москве на стадионе “Лужники”. Внимание будет уделено не только стадионам, но и всей необходимой инфраструктуре», — цитирует Сорокина ТАСС.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, включая Екатеринбург. В уральской столице состоятся 4 игры группового этапа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Последние штрихи: города ЧМ-2018 показали готовность за год до турнира

Последние штрихи: города ЧМ-2018 показали готовность за год до турнира

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Александр Рогулев. Корреспондент «Р-Спорт» стал участником пресс-тура для представителей международных информационных агентств, в котором побывал во всех городах предстоящего чемпионата мира 2018 года, не принимавших Кубок конфедераций. По очереди были исследованы Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Калининград и Москва.
Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

В лобовом ДТП под Ирбитом пострадали 4 человека

Туристов отправят в Крым со скидкой

ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения Западной Сибири