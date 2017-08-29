Последние штрихи: города ЧМ-2018 показали готовность за год до турнира

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Города

«Страна за работой» — так гласил заголовок материала, написанного два года назад, когда города предстоящего чемпионата мира впервые показывали объекты турнира. Тогда за 12 дней журналисты мировых информационных агентств посетили 11 городов, готовящихся принимать главный футбольный турнир планеты, и данный режим исключал подробный осмотр российских регионов. На этот раз временной промежуток был удобнее — восемь городов за десять дней.

Кроме того, журналисты получили возможность собственными глазами увидеть ту работу, которые проделали строители за все это время. Почти во всех городах на месте пустырей и строительных куч возникли новые стадионы, аэропорты и дороги из железа и бетона. А за ближайшие несколько месяцев эти конструкции примут окончательный вид и смогут принять первых футбольных болельщиков.

Памятник В. И. Ленину на фоне стадиона "Лужники" в Москве РИА "Новости"

Безусловно, некоторые из городов готовы больше других. Например, в Ростове, несмотря на обширную и дорогостоящую программу, можно говорить о высокой степени готовности каждого из объектов. Почти в каждом из регионов значительные изменения коснулись дорог, фасадов домов и других мелочей, которые после прилета можно увидеть невооруженным глазом.

На данный момент больше вопросов вызывает не сам факт готовности стадионов к чемпионату мира, сколько их использование после турнира. В Калининграде, Волгограде, Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде нет клубов РФПЛ, а кое-где и не предвидится их появление. И если волгоградский «Ротор» теоретически способен собрать 45 тысяч даже на матче ФНЛ, то на играх «Мордовии» и калининградской «Балтики» в этом нельзя быть до конца уверенным.

Стадионы

Главная часть подготовки любого региона к чемпионату мира — стадион. Во всех городах, не принимавших матчи Кубка конфедераций, арены находятся на стадии строительства, или — в случае с Екатеринбургом и «Лужниками» — реконструкции. Главный стадион чемпионата мира фактически уже полностью готов и может принять матч-открытие раньше ноября. Подробно о каждом из стадионов можно прочитать в ежедневных материалах на сайте «Р-Спорт».

В регионах ближе всего к завершению арены в Калининграде и Нижнем Новгороде. Балтийцам остались мелочи, если мерить масштабом такого объекта, как стадион — доделать коммуникации, установить кресла и провести чистовую отделку. Если бы там «горели сроки», то строители смогли бы управиться за два месяца. Куда большей проблемой кажется пространство вокруг стадиона — Октябрьский остров прямо сейчас выглядит песочным полем, где местами уложена брусчатка, а местами ведутся строительные работы.

Стадион "Лужники" в Москве РИА "Новости"

Что касается Нижнего Новгорода, то там даже установили кресла — практически весь нижний ярус уже окрашен в сине-белые цвета местного клуба «Олимпиец». Областные власти гордятся, что в вопросах стадиона претензий к ним быть не должно. Учитывая, что в Калининграде стадион строили из готовых конструкций, то «Нижний Новгород» — самая быстро построенная «монолитная» арена к ЧМ-2018.

С обратной стороны в этом вопросе находится Самара. Трехмесячный простой в строительстве стадиона по ходу прошлого года дает о себе знать. Местами на «Самара Арене» еще нужно залить бетон — этап, давно пройденный в других городах. Конечно, до катастрофы на берегах Волги далеко, но и обещания завершить основные строительные работы до конца 2017 года выглядят чересчур оптимистичными.

Скорее всего, доделывать «Самара Арену» придется и по ходу 2018 года, и наибольший риск имеют лишь тестовые матчи, которых должно пройти сразу три. Вопрос не только в самом стадионе, но и в территории вокруг. В Самаре говорят, что у города просто нет опыта благоустройства таких крупных территорий — подобных проектов даже во времена СССР здесь не реализовывали. Поэтому работы самарцам проделать предстоит еще очень много.

Строительство стадиона "Нижний Новгород" РИА "Новости"

Стадионы в Волгограде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону находятся примерно на одинаковой стадии, но с упором на разные составляющие. Например, в Екатеринбурге и Ростове уже взошла трава, зато в Волгограде местами принялись за чистовую отделку. Не радует готовностью «Саранск Арена», где ведется работа по раскружаливанию кровли и монтаж опор для временных кресел. Впрочем, на всех площадках работа ведется очень активно.

Отдельно стоит написать и про Волгоград. Архитекторам и строителям удалось крайне удачно вписать новую арену в то место, где располагался старый Центральный стадион. С одной стороны «Волгоград Арена» стала эффектным дополнением к виду на Волгу со стороны Мамаева кургана, с другой сама по себе стала местом, откуда открывается вид как на реку, так и на великий мемориальный комплекс. «Волгоград Арена» стала дополнительным стимулом побывать в главном городе-герое страны.

Инфраструктура

Уже сейчас можно сказать, что чемпионат мира будет серьезным толчком для каждого из регионов, принимающих турнир. Калининград получит новый район на Октябрьском острове, Нижний Новгород — центр притяжения на стрелке Волги и Оки, где раньше были развалины и кусты, Волгоград — потрясающее дополнение к виду на Волгу со стороны Мамаева кургана.

Строительство стадиона "Волгоград Арена" РИА "Новости"

Кроме того, «Волгоград Арена» станет дополнением к спортивному кластеру — она примыкает к университету физической культуры.

Ростов-на-Дону будет обязан чемпионату мира за то, что тот стал катализатором строительства в нем «Платова» — первого в постсоветской истории нового аэропорта, построенного в чистом поле. Сейчас «Платов» достраивают, и главное даже не инфраструктура самих «Воздушных ворот», сколько дорога до него и набор сотрудников. Здание должно ожить, и для этого у него есть несколько месяцев.

Терминалы аэропортов — самая выигрышная часть подготовки к ЧМ-2018. Уже запущены новые терминалы в Самаре и Нижнем Новгороде, наполовину работы завершены в Волгограде и Калининграде. Совсем скоро завершатся работы в Саранске: временный терминал будет готов к сентябрю, постоянный — к октябрю. После Нового года в Саранск вновь полетят самолеты, для начала — из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Строительство стадиона "Волгоград Арена" РИА "Новости"

Большая часть режима «наследие» — тренировочные площадки и базы команд, потому что с их использованием после чемпионата мира точно проблем не будет. Например, на «Уралмаше» в Екатеринбурге и в «Бору» в Нижнем Новгороде будущее местных стадионов уже решено. Один будет отдан после 2018 года академии «Урала», второй — местному «Олимпийцу».

Главный итог этого пресс-тура — российские регионы уже доводят до ума программу, которую должны реализовать до конца 2017 года. Бразильских историй четырехлетней давности, когда все делалось в последний момент, в России точно удалось избежать. Всем известно, что организовывать большие события Россия умеет лучше многих. Осталось совсем немного — довести программу подготовки до ума и организовать лучший в истории чемпионат мира. Ждать осталось меньше 300 дней.