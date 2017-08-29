Наставник черногорцев считает, что сборная Казахстана способна на безобразия

— Когда Йоветич в игровом тонусе, когда он доволен, то его квалификация выходит на первый план. Я очень рад, что он нашел клуб и подписал контракт.



Каждая игра имеет для нас решающее значение, и в этот момент мы готовимся только к Казахстану. Конечно, группа моих сотрудников готовит информацию и по Румынии, но концентрация и профессионализм требуют в первую очередь думать о Казахстане.



Польша и Румыния не выиграли в Казахстане, Дании было трудно до конца первого тайма, пока не был удален лучший игрок казахстанцев. В конце датчане выиграли 3:1, но мы неоднократно просматривали этот матч и видели упорную борьбу, в которой качество было на стороне Дании. Казахстанская команда, однако, имеет настойчивость, дисциплину в игре, но и способна на некоторые, говоря просторечно, безобразия, что, в частности, может нам мешать, когда будем пытаться сконцентрироваться. У нас шесть игроков с карточками, и нам нужно позаботиться о следующих матчах.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 -:- Казахстан Черногория

Говорят, что там уложена наисовременнейшая искусственная трава. Имеются, вероятно, различия, но все приспосабливаются, и мы должны это сделать, так как избежать этого все равно невозможно. Это, однако, только одна игра, и мы уверены, что правильно выстроили тренировочный процесс, чтобы адаптироваться.



Всем нам приходится приспосабливаться к биологическим условиям, ниспосланным свыше, так что все, что нужно будет сделать, — сделаем, к тому же мы останемся в Казахстане ненадолго.



Стойкович, Янкович и Зверотич уже успели отыграть по 12−13 матчей в сезоне, и это для нас хорошо. Усталости пока мало, зато тренировки до первого матча служат для освежения, подготовки, установки и создания всех возможностей, чтобы сделать матч с Казахстаном для нас по возможности перспективнее, — считает наставник черногорцев.



Матч Казахстан — Черногория пройдет 1 сентября на «Астана Арене», начало в 22:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом черногорцев: победа Казахстана — 5.6, ничья — 3.94, победа Черногории — 1.71.