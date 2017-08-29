Глава РЖД заверил Медведева в готовности компании к перевозке болельщиков во время ЧМ-2018

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«Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы», — заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.

«Отработали схему — схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов», — заметил глава РЖД. Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.