Глава РЖД заверил Медведева в готовности компании к перевозке болельщиков во время ЧМ-2018
ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. Компания «Российские железные дороги» полностью готова к перевозке болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, заверил
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава РЖД Олег Белозеров.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы», — заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.
«Отработали схему — схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов», — заметил глава РЖД. Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter