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29 августа 2017, 14:51 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Глава РЖД заверил Медведева в готовности компании к перевозке болельщиков во время ЧМ-2018

ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. Компания «Российские железные дороги» полностью готова к перевозке болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, заверил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава РЖД Олег Белозеров.

<em>ГОРКИ 29 августа. /ТАСС/. </em>Компания Российские железные дороги полностью готова к перевозке болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года заверил <nobr>премьер-министра </nobr>РФ Дмитрия <span class=error>Медведева</span> глава <span class=error>РЖД</span> Олег <span class=error>Белозеров</span>. Увеличить
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«Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы», — заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.

«Отработали схему — схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов», — заметил глава РЖД. Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.
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