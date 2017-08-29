Карасев назначен главным судьей матча отбора ЧМ-2018 между командами Чехии и Германии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Случаев официального обжалования отказов в выдаче паспортов болельщиков на Кубке конфедераций по футболу 2017 года не зафиксировано, любая попытка была бы обречена в соответствии с законодательством РФ. Об этом журналистам сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.