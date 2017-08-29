Минсвязи: Решение об отказе выдачи паспорта болельщика не подлежит обжалованию

Во время Кубка конфедераций было выдано порядка 450 тыс. паспортов болельщиков. По словам Черненко, отказы были получены менее чем в 0,1 процента случаев.

«В соответствии с российским законодательством, мер по обжалованию такого решения не существует. РФ вправе отказать болельщику без объяснения причин. Мы разбираем, действительно ли болельщику было отказано, действительно ли это не связано с неправильной работой комплекса мер, не сработала ли карточка, не пришли ли оповещения. На текущий момент никаких официальных судебных жалоб или обращений не поступало, все они, по большому счету, были бы обречены», — сказал Черненко.

Черненко подчеркнул, что отказ на Кубке конфедераций не означает отказ и на чемпионат мира. «Будет запущена новая процедура регистрации и соответственно проверки, всем болельщикам нужно ее пройти», — отметил Черненко.