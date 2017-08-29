Минсвязи планирует выдать до трех миллионов паспортов болельщика к ЧМ-2018
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планирует выдать от 2,5 до 3 млн паспортов болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.
Паспорт болельщика — нововведение России как страны- хозяйки чемпионата мира по футболу. Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018.
Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между
«На Кубке конфедераций мы выдали порядка 450 тыс. паспортов болельщика, из них процентов 90 — российские болельщики, соответственно 10 — иностранцы. Иностранные заявки поступали из порядка 100 стран мира. К чемпионату мира мы ожидаем выдать 2,5 — 3 млн паспортов», — сообщил Черненко.
«Рассчитываем, что на чемпионате мира соотношение болельщиков будет 70 на 30», — добавил Черненко.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter