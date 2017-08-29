Минсвязи планирует выдать до трех миллионов паспортов болельщика к ЧМ-2018

Паспорт болельщика — нововведение России как страны- хозяйки чемпионата мира по футболу. Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами-организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и «аэроэкспрессах» (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций.

«На Кубке конфедераций мы выдали порядка 450 тыс. паспортов болельщика, из них процентов 90 — российские болельщики, соответственно 10 — иностранцы. Иностранные заявки поступали из порядка 100 стран мира. К чемпионату мира мы ожидаем выдать 2,5 — 3 млн паспортов», — сообщил Черненко.

«Рассчитываем, что на чемпионате мира соотношение болельщиков будет 70 на 30», — добавил Черненко.