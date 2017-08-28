Матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

«Болельщики смогут посмотреть жеребьевку на большом экране стадиона “Балтика”, а параллельно на поле будет проходить 24-часовой матч по стандартным правилам — 11 на 11. Одна команда будет называться “Балтика”, другая — “Калининград-2018”, уже зарегистрировалось по 300 человек в каждой команде. Например, команда ФСБ будет играть с командой таможни, команда борцов будет играть с командой ММА. Команды постоянно будут меняться, счет суммироваться, мой прогноз — 180:160», — рассказал Ермак, добавив, что на мероприятие будут приглашены известные комментаторы.

«Первый круг первенства Футбольной национальной лиги, где играет “Балтика”, уже закончится, и нам разрешили делать с полем все, что угодно. Понятно, что за сутки мы “убьем” газон, его все равно потом будут менять», — добавил он.