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27 августа 2017, 16:41 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Форвард ЦСКА Оланаре впервые с 2015 года вызван в сборную Нигерии

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре вызван в сборную Нигерии на матчи с Камеруном в квалификации чемпионата мира 2018 года (1 и 4 сентября).

Нападающий ЦСКА <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Оланаре</span> вызван в сборную Нигерии на матчи с Камеруном в квалификации чемпионата мира 2018 года (1 и 4 сентября). Увеличить
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23-летний футболист включён в заявку своей национальной команды вместо игрока лондонского «Арсенала» Алекса Айуоби, который получил травму.

Оланаре не выступал за сборную с июня 2015 года. Всего на его счету два гола в семи матчах за Нигерию. Форвард ЦСКА прибудет в расположение команды в понедельник, 28 августа, информирует интернет-портал Complete Sports Nigeria.

Сборная Нигерии
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Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 8 октября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Сборная правительства Нижегородской области и команда строителей сыграют в первом матче на стадионе «Нижний Новгород», который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Встреча пройдет 8 октября, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
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