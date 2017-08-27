Форвард ЦСКА Оланаре впервые с 2015 года вызван в сборную Нигерии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

23-летний футболист включён в заявку своей национальной команды вместо игрока лондонского «Арсенала» Алекса Айуоби, который получил травму.