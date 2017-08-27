Форвард ЦСКА Оланаре впервые с 2015 года вызван в сборную Нигерии
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре вызван в сборную Нигерии на матчи с Камеруном в квалификации чемпионата мира 2018 года (1 и 4 сентября).
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23-летний футболист включён в заявку своей национальной команды вместо игрока лондонского «Арсенала» Алекса Айуоби, который получил травму.
Оланаре не выступал за сборную с июня 2015 года. Всего на его счету два гола в семи матчах за Нигерию. Форвард ЦСКА прибудет в расположение команды в понедельник, 28 августа, информирует
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