Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 8 октября

«Поле будет готово к началу октября, и мы планируем 8 октября провести первый матч. Это будут не профессионалы — сыграют сборные правительства Нижегородской области и сборная строителей. Я сам планирую принять участие в этой игре, сыграю на позиции левого защитника и постараюсь никого не пропустить», — сказал Шанцев.

Стадион «Нижний Новгород» строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены — 45 тысяч мест, срок сдачи — декабрь 2017 года.