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26 августа 2017, 12:20 | Футбол: Чемпионат мира | Газета.Ру

Экс-игрок «Барселоны» Вилья вызван в сборную Испании

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья вызван в сборную Испании на отборочные матчи чемпионата мира — 2018.

Бывший нападающий Валенсии и Барселоны Давид <span class=error>Вилья</span> вызван в сборную Испании на отборочные матчи чемпионата мира — 2018. Увеличить
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Встречи пройдут с командами Италии и Лихтенштейна, говорится на официальном сайте сборной.

«Этот вызов в национальную команду вызвал у меня чувство гордости. У меня нет слов, это воплощение мечты. Главный тренер Хулен Лопетеги позвонил мне и сказал, что следил за моими матчами и что я могу внести свой вклад в сборную Испании. Это меня сильно удивило, хотя я и не прекращал думать о возвращении в сборную», — цитирует Вильи AS.

Сейчас нападающий выступает в Главной лиги футбола (MLS) за «Нью-Йорк Сити».

Вилья провел 97 матчей и забил 59 мячей в составе сборной Испании.

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