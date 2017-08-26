Экс-игрок «Барселоны» Вилья вызван в сборную Испании

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Встречи пройдут с командами Италии и Лихтенштейна, говорится на официальном сайте сборной.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 2.09.2017, 21:45 -:- Испания Италия

«Этот вызов в национальную команду вызвал у меня чувство гордости. У меня нет слов, это воплощение мечты. Главный тренер Хулен Лопетеги позвонил мне и сказал, что следил за моими матчами и что я могу внести свой вклад в сборную Испании. Это меня сильно удивило, хотя я и не прекращал думать о возвращении в сборную», — цитирует Вильи AS.

Сейчас нападающий выступает в Главной лиги футбола (MLS) за «Нью-Йорк Сити».

Вилья провел 97 матчей и забил 59 мячей в составе сборной Испании.