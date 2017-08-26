Экс-игрок «Барселоны» Вилья вызван в сборную Испании
Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья вызван в сборную Испании на отборочные матчи чемпионата мира — 2018.
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Встречи пройдут с командами Италии и Лихтенштейна, говорится на официальном сайте сборной.
«Этот вызов в национальную команду вызвал у меня чувство гордости. У меня нет слов, это воплощение мечты. Главный тренер Хулен Лопетеги позвонил мне и сказал, что следил за моими матчами и что я могу внести свой вклад в сборную Испании. Это меня сильно удивило, хотя я и не прекращал думать о возвращении в сборную», — цитирует Вильи AS.
Сейчас нападающий выступает в Главной лиги футбола (MLS) за «Нью-Йорк Сити».
Вилья провел 97 матчей и забил 59 мячей в составе сборной Испании.
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