Новичок «Зенита» Ригони вызван в сборную Аргентины

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Главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли вызвал хавбека в связи с травмой Эдуардо Сальвио.



Сборная Аргентины проведёт матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командами Уругвая (Монтевидео, 1 сентября) и Венесуэлы (Буэнос-Айрес, 6 сентября). В списке футболистов, ранее вызванных в национальную команду, присутствует ещё один полузащитник сине-бело-голубых — Леандро Паредес. Защитник петербуржцев Эмануэль Маммана приглашение в национальную команду не получил, несмотря на то что в июне сыграл в двух товарищеских матчах.

Пока в активе 24-летнего Ригони нет официальных игр за взрослую сборную Аргентины.