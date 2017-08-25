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25 августа 2017, 20:57 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Новичок «Зенита» Ригони вызван в сборную Аргентины

Полузащитник Эмилиано Ригони, подписавший на днях контракт с «Зенитом», получил вызов в сборную Аргентины, сообщает пресс-служба южноамериканской национальной команды.

Полузащитник <span class=error>Эмилиано</span> <span class=error>Ригони</span> подписавший на днях контракт с Зенитом получил вызов в сборную Аргентины сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> южноамериканской национальной команды. Увеличить
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Главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли вызвал хавбека в связи с травмой Эдуардо Сальвио.

Сборная Аргентины проведёт матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командами Уругвая (Монтевидео, 1 сентября) и Венесуэлы (Буэнос-Айрес, 6 сентября). В списке футболистов, ранее вызванных в национальную команду, присутствует ещё один полузащитник сине-бело-голубых — Леандро Паредес. Защитник петербуржцев Эмануэль Маммана приглашение в национальную команду не получил, несмотря на то что в июне сыграл в двух товарищеских матчах.

Пока в активе 24-летнего Ригони нет официальных игр за взрослую сборную Аргентины.

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