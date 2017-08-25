Новичок «Зенита» Ригони вызван в сборную Аргентины
Полузащитник Эмилиано Ригони, подписавший на днях контракт с «Зенитом», получил вызов в сборную Аргентины, сообщает
пресс-служба южноамериканской национальной команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли вызвал хавбека в связи с травмой Эдуардо Сальвио.
Сборная Аргентины проведёт матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командами Уругвая (Монтевидео, 1 сентября) и Венесуэлы (Буэнос-Айрес, 6 сентября). В списке футболистов, ранее вызванных в национальную команду, присутствует ещё один полузащитник
Пока в активе 24-летнего Ригони нет официальных игр за взрослую сборную Аргентины.
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