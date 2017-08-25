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25 августа 2017, 17:42 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

К ЧМ-2018 в «Лужниках» возведут более 116 тыс. кв.м временных сооружений

К чемпионату мира 2018 года на территории олимпийского комплекса «Лужники» планируется возвести около 116 тыс. кв.м временных сооружений и модульных зданий, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

К чемпионату мира 2018 года на территории олимпийского комплекса <span class=error>Лужники</span> планируется возвести около 116 тыс. кв.м временных сооружений и модульных зданий рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Увеличить
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«В “Лужниках” идёт активная подготовка к чемпионату мира по футболу. По стандартам ФИФА необходимо подготовить порядка 116 тыс. кв.м временных сооружений — это и строительство новых, и дооснащение уже построенных зданий, и адаптация некоторых помещений Большой спортивной арены. К временным сооружениям относятся зона гостеприимства, операционный центр, центры билетирования, камеры хранения, логистическая зона, зона телевещания, технологический центр, навесы для гостей, зона рекламных площадей, зона сотрудников охраны и другие вспомогательные сооружения. Строительно-монтажные работы предполагается завершить к апрелю следующего года», — заявил Хуснуллин.

«Под медиацентр планируется выделить более 9,2 тыс. кв.м помещений. Здесь разместятся рабочие места журналистов и склад для техники. Помимо этого планируется обустроить специальную медиатрибуну на 3160 мест. Эти места будут обеспечены Интернетом и электропитанием. В подтрибунном помещении появятся микст-зоны для экспресс-интервью общей площадью около 700 кв.м», — сообщил заместитель мэра.

«Для установки телевизионных камер предполагается обустроить металлические платформы на трибунах на трёх разных уровнях. В углах поля планируется разместить площадки для фотографов. Специальные места для теле- и фотосьёмки будут оборудованы на мостках крыши стадиона», — отметил Хуснуллин.
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