К ЧМ-2018 в «Лужниках» возведут более 116 тыс. кв.м временных сооружений

«В “Лужниках” идёт активная подготовка к чемпионату мира по футболу. По стандартам ФИФА необходимо подготовить порядка 116 тыс. кв.м временных сооружений — это и строительство новых, и дооснащение уже построенных зданий, и адаптация некоторых помещений Большой спортивной арены. К временным сооружениям относятся зона гостеприимства, операционный центр, центры билетирования, камеры хранения, логистическая зона, зона телевещания, технологический центр, навесы для гостей, зона рекламных площадей, зона сотрудников охраны и другие вспомогательные сооружения. Строительно-монтажные работы предполагается завершить к апрелю следующего года», — заявил Хуснуллин.



«Под медиацентр планируется выделить более 9,2 тыс. кв.м помещений. Здесь разместятся рабочие места журналистов и склад для техники. Помимо этого планируется обустроить специальную медиатрибуну на 3160 мест. Эти места будут обеспечены Интернетом и электропитанием. В подтрибунном помещении появятся микст-зоны для экспресс-интервью общей площадью около 700 кв.м», — сообщил заместитель мэра.



«Для установки телевизионных камер предполагается обустроить металлические платформы на трибунах на трёх разных уровнях. В углах поля планируется разместить площадки для фотографов. Специальные места для теле- и фотосьёмки будут оборудованы на мостках крыши стадиона», — отметил Хуснуллин.