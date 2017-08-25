На стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018 началась установка кресел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года приступил к установке зрительских кресел на объекте. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании «Синара-Девелопмент», уже установлены 300 кресел.

«На стадионе монтируются антивандальные пластиковые эргономичные сидения, выполненные из материалов, стойких к ультрафиолетовым лучам, устойчивых к коррозии, горению, низким и высоким температурам. <…> На восточном и западном секторах будут размещены по два наклонных яруса складных сидений. Также на этих трибунах предусмотрено оборудование мест для маломобильных граждан, кресел со столиками для работы представителей СМИ, кресел повышенной комфортности и сидений усиленной конструкции, выдерживающих нагрузку свыше 120 кг», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Тимура Уфимцева, монтаж кресел на «Екатеринбург-Арене» в соответствии с графиком будет завершен до конца сентября текущего года. «Преобладающая часть сидений будет оранжевого цвета, кресла повышенной комфортности — черного. Общая вместимость стадиона составит 35 тысяч мест», — добавил Уфимцев.

Также в пресс-службе сообщили, что продолжаются работы на футбольном поле, где 31 июля был посажен газон. «Специальные датчики, встроенные в почву, измеряют температуру поля. Данные позволяют специалистам проводить комплекс наиболее оптимальных и необходимых агротехнических мероприятий по уходу за газоном: полив и подкормку минеральными удобрениями. В ближайшие несколько дней, когда основная часть всходов достигнет высоты 6−8 см, будет проведена первая стрижка травы», — рассказали там.

Представители компании добавили, что в начале сентября для укрепления газона технологи приступят к прошивке футбольного поля искусственными волокнами. «Процесс займет около 3 недель. Пучок искусственной травы вшивается через каждые 2 см на глубину 18 см. Эта технология обустройства поля уже не раз использовалась на мировых аренах и получила признание специалистов», — отметили в компании.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.