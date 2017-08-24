Стал известен состав сборной Англии на матчи квалификации ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Англии объявил имена спортсменов, которые примут участие в следующих двух матчах квалификационного этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает
пресс-служба FA.
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Встречи с Мальтой и Словакией состоятся 1 сентября в гостях и 4 сентября дома соответственно.
Состав сборной Англии на матчи со сборными Мальты и Словакии:
Вратари: Джо Харт, Том Хитон, Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд.
Защитники: Райан Бертранд, Фил Джонс, Аарон Крессвел, Гэри Кэхилл, Крис Смоллинг, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уолкер, Майкл Кин, Гарри Магуайр.
Полузащитники: Делле Алли, Эрик Дайер, Джейк Ливермор, Джесси Лингард, Алекс
Нападающие: Джермейн Дефо, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Джейме Варди, Дэнни Уэлбек.
Ранее нападающий «Эвертона» Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии.
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