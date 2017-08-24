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24 августа 2017, 17:18 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Англии на матчи квалификации ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Англии объявил имена спортсменов, которые примут участие в следующих двух матчах квалификационного этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба FA.

Тренерский штаб сборной Англии объявил имена спортсменов которые примут участие в следующих двух матчах квалификационного этапа чемпионата мира 2018 года сообщает <nobr>пресс-служба </nobr>FA. Увеличить
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Встречи с Мальтой и Словакией состоятся 1 сентября в гостях и 4 сентября дома соответственно.

Состав сборной Англии на матчи со сборными Мальты и Словакии:

Вратари: Джо Харт, Том Хитон, Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд.

Защитники: Райан Бертранд, Фил Джонс, Аарон Крессвел, Гэри Кэхилл, Крис Смоллинг, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уолкер, Майкл Кин, Гарри Магуайр.

Полузащитники: Делле Алли, Эрик Дайер, Джейк Ливермор, Джесси Лингард, Алекс Окслейд-Чемберлен, Рахим Стерлинг, Натаниэл Чалоба, Джордан Хендерсон.

Нападающие: Джермейн Дефо, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Джейме Варди, Дэнни Уэлбек.

Ранее нападающий «Эвертона» Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

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