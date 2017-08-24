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24 августа 2017, 15:53 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дешам вызвал в сборную Франции Мбаппе, Дембеле не включён в список

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые будут готовиться к ближайшим международным матчам.

Главный тренер сборной Франции <span class=error>Дидье</span> <span class=error>Дешам</span> назвал фамилии футболистов которые будут готовиться к ближайшим международным матчам. Увеличить
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Французы проведут два отборочных матча чемпионата мира—2018 с командами Нидерландов (31 августа) и Люксембурга (3 сентября).

В список из 24 игроков не был включён нападающий «Боруссии» Д Усман Дембеле. Форвард «Монако» Килиан Мбаппе оказался в списке приглашённых в национальную команду.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Стив Манданда («Марсель»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»).

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Джибриль Сидибе («Монако»).

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Корантин Толиссо («Лион»), Тома Лемар («Монако»).

Нападающие: Кингли Коман («Бавария»), Александр Ляказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Набиль Фекир («Лион»), Флорьян Товен («Марсель»).

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