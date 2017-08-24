Липпи оставили у руля сборной Китая с условием выхода на ЧМ-2018 в России

При этом перед специалистом поставлена задача вывести команду в финальную часть чемпионата мира 2018 года, которая состоится в России. На данный момент китайцы замыкают таблицу группы A азиатской квалификации с 6 очками, и им осталось сыграть со сборными Катара и Узбекистана. Липпи возглавил сборную Китая в 2016 году.