Липпи оставили у руля сборной Китая с условием выхода на ЧМ-2018 в России
Китайская футбольная ассоциация приняла решение оставить у руля национальной команды итальянского специалиста Марчело Липпи, чей контракт рассчитан до лета 2019 года, сообщает официальный сайт организации.
При этом перед специалистом поставлена задача вывести команду в финальную часть чемпионата мира 2018 года, которая состоится в России. На данный момент китайцы замыкают таблицу группы A азиатской квалификации с 6 очками, и им осталось сыграть со сборными Катара и Узбекистана. Липпи возглавил сборную Китая в 2016 году.
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