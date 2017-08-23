Форвард БАТЭ Яссе Туоминен вызван в национальную сборную Финляндии

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко определился с составом на матчи с футболистами Люксембурга и Швеции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.