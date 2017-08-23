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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30772069/
23 августа 2017, 15:06 | Футбол: Чемпионат мира | Прессбол

Форвард БАТЭ Яссе Туоминен вызван в национальную сборную Финляндии

21-летний нападающий борисовского БАТЭ Яссе Туоминен получил вызов в национальную сборную Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт «желто-синих».

Дружина Суоми вскоре проведет поединки отборочной кампании чемпионата мира-2018: в субботу, 2 сентября, дома с исландцами, во вторник, 5-го, — на выезде с соперниками из Косово.

После шести туров положение команд в группе «I» выглядит следующим образом: 1. Хорватия — 13. 2. Исландия — 13. 3. Турция — 11. 4. Украина — 11. 5. Финляндия — 1. 6. Косово — 1.

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Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси назвал состав на матчи с Люксембургом и Швецией

Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси назвал состав на матчи с Люксембургом и Швецией

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко определился с составом на матчи с футболистами Люксембурга и Швеции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.
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