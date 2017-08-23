Губернатор: Строительство «Самара Арены» завершится в 2017 году

Стадион «Самара Арена» строится с 2014 года. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира 2018 года: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала. Ранее в ПСО «Казань» (генподрядчик) сообщили, что отставание в строительстве стадиона составляет около 30 дней.

«Есть определенная сезонность. Сейчас хорошая погода, и работы ведутся с опережением. У нас была очень плохая погода в апреле, мае, июне, и она не позволяла вести ряд строительных работ. У нас осадков выпало в четыре раза больше нормы. Урожай рекордный за последние 150 лет, но отдельные виды работ мы были вынуждены приостановить. Сейчас работы ведутся с опережением графика, и к сентябрю мы войдем в норму. Однозначно строительство арены завершится в срок — до конца 2017 года», — сказал Меркушкин журналистам.