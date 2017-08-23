Газон на «Волгоград Арене» будет посеян в сентябре

Об этом сообщил директор строительства арены Сергей Камин.



«Мы адаптировали процедуру посева газона под наш климат. Наиболее благоприятное время — сентябрь, примерно 5—10 сентября мы планируем провести посев. Как показывает практика, за две недели трава вырастает», — цитирует Камина Welcome2018.



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что арена может быть открыта матчем детских или молодёжных команд.

«Мы рассматриваем ряд предложений, включая матчи детских и молодёжных команд. Эта возможность будет обсуждаться на уровне Российского футбольного союза и министерства спорта», — сказал глава региона.