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«Отставание составляет 30 дней, это обусловлено высокой трудоемкостью работ. Готовность арены составляет более 70 процентов. Мы планируем завершить все работы до конца 2017 года, а в начале 2018 года будет произведена сдача документации и пуско-наладочные работы», — отметил Пономарев.

«Мы хотим лучшего темпа строительства и стараемся его достичь. Сейчас нужно использовать теплое время, чтобы завершить работы с наружным периметром — внешние покраски, внешние плиточные работы, земельные и благоустроительные работы», — добавил он.

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира — четыре на групповом этапе, включая одну игру сборной России, а также игры 1/8 финала и четвертьфинала.