Гранквист: Сборная России способна выйти из группы на ЧМ-2018

«Все футболисты сборной России играют в одном чемпионате, они отлично знают друг друга. Да, мы видели, что у команды возникают проблемы в матчах с ведущими сборными, но выйти из группы россиянам вполне по силам, а там все возможно», — отметил Гранквист.

Гранквист оптимистично оценил шансы сборной Швеции на поездку в Россию следующим летом. «У нас очень хорошие позиции в группе, вряд ли кто-то предполагал, что мы будем лидировать после шести матчей и опережать команды Франции и Нидерландов. У нас впереди матчи с командами Белоруссии и Болгарии. Если мы выиграем в этих встречах, а французы обыграют голландцев, то мы гарантируем себе первое место», — отметил капитан шведской команды.

Сборная Швеции лидирует в отборочной группе А, на ее счету 13 очков. Столько же у французов, команда Нидерландов набрала 10 очков, болгары — девять.