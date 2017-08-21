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21 августа 2017, 0:43 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Гранквист: Сборная России способна выйти из группы на ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна выйти из группы на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан сборной Швеции и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист.

«Все футболисты сборной России играют в одном чемпионате, они отлично знают друг друга. Да, мы видели, что у команды возникают проблемы в матчах с ведущими сборными, но выйти из группы россиянам вполне по силам, а там все возможно», — отметил Гранквист.

Гранквист оптимистично оценил шансы сборной Швеции на поездку в Россию следующим летом. «У нас очень хорошие позиции в группе, вряд ли кто-то предполагал, что мы будем лидировать после шести матчей и опережать команды Франции и Нидерландов. У нас впереди матчи с командами Белоруссии и Болгарии. Если мы выиграем в этих встречах, а французы обыграют голландцев, то мы гарантируем себе первое место», — отметил капитан шведской команды.

Сборная Швеции лидирует в отборочной группе А, на ее счету 13 очков. Столько же у французов, команда Нидерландов набрала 10 очков, болгары — девять.

Сборная России
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