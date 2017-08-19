Вернблум: Иностранным болельщикам не стоит бояться поездки в Россию на ЧМ-2018

Вернблум перешел в ЦСКА в январе 2012 года.

«У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год, и тут не так уж и плохо. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений. Россия — классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», — сказал шведский полузащитник.

«Лично для меня особо ничего за эти годы не изменилось, ведь я футболист. Мы как коровы — сидим в автобусе, приезжаем на стадион, играем, едим и уезжаем домой, потом опять играем. Для меня распорядок жизни не меняется уже 10 лет, просто меняются города и страны», — добавил Вернблум.