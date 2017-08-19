Стал известен состав сборной Польши на матч против Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Болельщикам из Западной Европы не стоит бояться ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое мнение журналистам высказал полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум.