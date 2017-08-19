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19 августа 2017, 18:07 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Стал известен состав сборной Польши на матч против Казахстана

На игры против Дании и Казахстана в квалификации к чемпионату мира-2018 Адам Навалка вызвал 22 футболистов, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Состав сборной Польши:

Вратари: Лукаш Фабиански («Суонси», Англия), Войцех Щесны («Ювентус», Италия), Лукаш Скорупски («Рома», Италия), Пшемыслав Тытонь («Депортиво», Испания);

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Бартош Берещински («Сампдория», Италия), Тиаго Ционек («Палермо», Италия), Камиль Глик («Монако», Франция), Марцин Каминьски («Штутгарт», Германия), Томаш Кенджера («Динамо», Украина), Лукаш Пищек («Боруссия» Д, Германия);

Полузащитники: Якуб Блащиковски («Боруссия» Д, Германия), Ясек Горальски («Ягеллония»), Камил Гросицки («Халл Сити», Англия), Карол Линетти (Сампдория, Италия), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия), Павел Вшолек (КПР, Англия), Петр Зьелински («Наполи», Италия);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Аркадиуш Милик («Наполи», Италия), Лукаш Теодорчик («Андерлехт», Бельгия), Камил Вилцек («Брондбю», Дания).

Матч между сборными Польши и Казахстана состоится 4-го сентября.

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