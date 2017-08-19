Женщины-арбитры впервые обслужат мужской турнир под эгидой ФИФА
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женщин-арбитров обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Этот турнир станет первым под эгидой ФИФА, на котором будут работать
«Мы считаем, что пришло время привлечь
В мае стало известно, что Бибиана Штайнхаус будет работать главным арбитром на матчах немецкой Бундеслиги в сезоне-2017/2018. Ранее она работала на матчах второго дивизиона чемпионата Германии, женских чемпионатов мира 2011 и 2015 годов, а также Олимпийских игр-2012.
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