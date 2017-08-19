Женщины-арбитры впервые обслужат мужской турнир под эгидой ФИФА

Этот турнир станет первым под эгидой ФИФА, на котором будут работать женщины-арбитры. Все они выступят в роли резервных рефери.

«Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА. В прошлом году они работали вместе с мужчинами на отдельных официальных матчах, сейчас мы хотим увидеть их работающими вместе на турнире», — отметил глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка.

В мае стало известно, что Бибиана Штайнхаус будет работать главным арбитром на матчах немецкой Бундеслиги в сезоне-2017/2018. Ранее она работала на матчах второго дивизиона чемпионата Германии, женских чемпионатов мира 2011 и 2015 годов, а также Олимпийских игр-2012.