Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси назвал состав на матчи с Люксембургом и Швецией
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко определился с составом на матчи с футболистами Люксембурга и Швеции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе Белорусской федерации футбола.
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К предстоящим матчам будут готовиться 23 игрока:
вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо», Минск), Дмитрий Гущенко («Витебск»);.
защитники: Егор Филипенко («Маккаби»,
полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Павел Нехайчик («Динамо», Брест);.
нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо», Минск).
Команда соберется в Минске 28 августа и будет готовиться на базе технического центра АБФФ в Веснянке. На 30 августа намечен вылет в Люксембург, где в последний день лета состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018. После возвращения в Минск белорусские футболисты продолжат тренировки и 3 сентября сыграют на поле «Борисов-Арены» против одного из лидеров квалификационной группы А сборной Швеции.
Положение команд после 6 туров: Швеция — 13 очков (разница мячей — 12−4), Франция — 13 (11−5), Нидерланды — 10 (13−6), Болгария — 9 (9−12), Беларусь — 5 (4−11), Люксембург — 1 (6−17).
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