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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30723657/
18 августа 2017, 14:36 | Футбол: Чемпионат мира | БЕЛТА

Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси назвал состав на матчи с Люксембургом и Швецией

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко определился с составом на матчи с футболистами Люксембурга и Швеции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Положение команд после 6 туров: Швеция — 13 очков (разница мячей — 12−4) Франция — 13 (11−5) Нидерланды — 10 (13−6) Болгария — 9 (9−12) <span class=error>Беларусь</span> — 5 (4−11) Люксембург — 1 (6−17). Увеличить
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К предстоящим матчам будут готовиться 23 игрока:

вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо», Минск), Дмитрий Гущенко («Витебск»);.

защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Дмитрий Алисейко («Динамо», Брест), Никита Наумов («Витебск»);.

полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Павел Нехайчик («Динамо», Брест);.

нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо», Минск).

Команда соберется в Минске 28 августа и будет готовиться на базе технического центра АБФФ в Веснянке. На 30 августа намечен вылет в Люксембург, где в последний день лета состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018. После возвращения в Минск белорусские футболисты продолжат тренировки и 3 сентября сыграют на поле «Борисов-Арены» против одного из лидеров квалификационной группы А сборной Швеции.

Положение команд после 6 туров: Швеция — 13 очков (разница мячей — 12−4), Франция — 13 (11−5), Нидерланды — 10 (13−6), Болгария — 9 (9−12), Беларусь — 5 (4−11), Люксембург — 1 (6−17).

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