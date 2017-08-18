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18 августа 2017, 13:06 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде на отборочные матчи ЧМ-2018

Нападающий «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба красно-белых.

Нападающий Спартака Зе <span class=error>Луиш</span> вызван в сборную <nobr>Кабо-Верде</nobr> для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2018. Увеличить
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Команда проведет две встречи — со сборной Южной Африки 1 и 5 сентября.

Напомним, что кабовердийцы проиграли два первых матча 3-го отборочного раунда и занимают четвертое место в группе D.

Всего за национальную команду Зе Луиш провел 17 матчей и забил два гола. Напомним, что форвард получил травму в игре 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), которая прошла 12 августа. У него был диагностирован микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Срок восстановления игрока должен составить две недели.

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