Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде на отборочные матчи ЧМ-2018

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Команда проведет две встречи — со сборной Южной Африки 1 и 5 сентября.

Напомним, что кабовердийцы проиграли два первых матча 3-го отборочного раунда и занимают четвертое место в группе D.

Всего за национальную команду Зе Луиш провел 17 матчей и забил два гола. Напомним, что форвард получил травму в игре 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), которая прошла 12 августа. У него был диагностирован микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Срок восстановления игрока должен составить две недели.