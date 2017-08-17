К Чемпионату мира по футболу-2018 на набережной Камы в Перми появится фан-зона
На участке пермской набережной от спуска от Соборной площади до Коммунального моста завершена укладка бетонного основания, теперь стартовала укладка верхнего гранитного покрытия. Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход работ, отметив, что они идут в хорошем темпе.
Напомним, реконструированная в 2016 году часть набережной уже полюбилась жителям Перми. Тысячи людей гуляют здесь с детьми, слушают музыку, занимаются спортом.
Сейчас активно идут работы по реконструкции участка набережной от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. Для его замощения используется
Одновременно ведутся работы по монтажу водоотводных лотков, укладке бордюрного камня, а также по устройству лестничных маршей к подземному пешеходному переходу. Подрядчику предстоит завершить эти работы, а также оборудовать восемь смотровых балконов, с которых можно будет любоваться видами Камы. Глава города отметил хороший темп работы подрядчика, серьёзный объём работы, проделанный за 1,5 месяца. Дмитрий Самойлов подчеркнул, что дальнейшее развитие набережной стало возможным благодаря поддержке со стороны врио губернатора Прикамья Максима Решетникова.
Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева доложила о том, что здесь в будущем планируется обустроить несколько детских площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, комнату, где родители смогут оставлять детей,
Здесь же в 2018 году появится
«Набережная уже сейчас стала любимым местом отдыха большого количества горожан. Очень к месту пришёлся проект “Суббота на набережной”, который мы начали в июне этого года. В разные дни он собирает от 10 до 15 тыс. человек. Когда набережную отремонтируют, я уверен, здесь будет отдыхать ещё больше пермяков и гостей нашего города», — отметил Дмитрий Самойлов.
Источник — администрация Перми
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