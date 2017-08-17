К Чемпионату мира по футболу-2018 на набережной Камы в Перми появится фан-зона

Напомним, реконструированная в 2016 году часть набережной уже полюбилась жителям Перми. Тысячи людей гуляют здесь с детьми, слушают музыку, занимаются спортом.

Сейчас активно идут работы по реконструкции участка набережной от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. Для его замощения используется светло-серый гранит — такой же, как на отремонтированном ранее участке от причала № 9 до спуска с Соборной площади.

Одновременно ведутся работы по монтажу водоотводных лотков, укладке бордюрного камня, а также по устройству лестничных маршей к подземному пешеходному переходу. Подрядчику предстоит завершить эти работы, а также оборудовать восемь смотровых балконов, с которых можно будет любоваться видами Камы. Глава города отметил хороший темп работы подрядчика, серьёзный объём работы, проделанный за 1,5 месяца. Дмитрий Самойлов подчеркнул, что дальнейшее развитие набережной стало возможным благодаря поддержке со стороны врио губернатора Прикамья Максима Решетникова.

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева доложила о том, что здесь в будущем планируется обустроить несколько детских площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, комнату, где родители смогут оставлять детей, лаунж-зону с длинными скамьями-лежаками и гамаками.

Здесь же в 2018 году появится фан-зона. После Чемпионата мира это пространство сохранит своё досуговое значение для горожан. Так, его планируется трансформировать в многофункциональную открытую арену, где появятся летний кинотеатр, сцена, площадка для фитнес-программ. Глава Перми поручил изучить мнение горожан по предполагаемому зонированию набережной.

«Набережная уже сейчас стала любимым местом отдыха большого количества горожан. Очень к месту пришёлся проект “Суббота на набережной”, который мы начали в июне этого года. В разные дни он собирает от 10 до 15 тыс. человек. Когда набережную отремонтируют, я уверен, здесь будет отдыхать ещё больше пермяков и гостей нашего города», — отметил Дмитрий Самойлов.

Источник — администрация Перми