Засев газона на поле стадиона ЧМ-2018 завершен в Калининграде

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Газон посеяли на сложную конструкцию «пирога» поля высотой 1,2 метра, в которую заложены системы дренажа, обогрева, полива, установлены датчики контроля температуры корневой системы. Управлять системой на стадионе станет возможно при помощи сенсорной панели с дистанционным управлением поливом, расположенной в техническом помещении.

Спустя 1,5−2 месяца, после всхода травы, он будет прошит специальным синтетическим волокном, который исключит возможность повреждения и вырывания фрагментов травяного покрытия.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Калининград примет четыре матча группового этапа.