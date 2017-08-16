Игрок сборной Черногории: Нам будет адски трудно победить Казахстан на его поле!

Команды встретятся 1 сентября на «Астана Арене». Перед этим матчем Черногория с десятью очками идет на второе месте, а Казахстан с двумя баллами занимает последнюю, шестую, строчку в таблице группы Е.

«Мы знаем, что нам предстоит справить с адски трудной задачей, — говорит Шчекич. — Дорога в Казахстан будет долгой. Вдобавок мы будем играть на искусственном газоне. К тому же Казахстан — это та команда, которая по-разному играет в гостях и дома. Нам будет очень трудно достичь главной цели — победы и трех очков.

До нас Казахстан на своем поле сыграл вничью с Польшей и Румынией, а Дания сняла вопросы о победе лишь во втором тайме, который полностью отыграла в большинстве. Еще раз повторюсь: мы понимаем, что нам не будет легко, но никто не заберет у нас мечту и надежду. Я надеюсь, что в сентябре мы наберем шесть очков и сделаем шаг навстречу первую крупному турниру в истории Черногории.

Отметим, что в октябре 2016 года сборная Черногории со счетом 5:0 на своем поле разгромила Казахстан. Также команды проводили товарищеский матч в марте 2008 года, и тогда сильнее в Подгорице тоже были хозяева — 3:0.