Промес попал в расширенный список сборной Голландии на игры с Францией и Болгарией
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил расширенный список игроков на матчи с Болгарией и Францией. В список попал нападающий «Спартака» Квинси Промес.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Состав сборной Голландии:
вратари — Яспер Силлессен («Барселона»), Мартен Стекеленбург («Эвертон»), Йерун Зут (ПСВ);.
защитники — Джоэл Велтман («Аякс»), Дэйли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Бруно Мартинс Инди («Сток Сити»), Кенни Тете («Лион»), Стефан де Фрай, Уэсли Худт (оба — «Лацио»), Натан Аке («Борнмут»);.
полузащитники — Кевин Стротман («Рома»), Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль»), Донни ван де Бек, Маттейс де Лигт (оба — «Аякс»), Джеремейн Ленс («Бешикташ»), Мемфис Депай («Лион»), Арьен Роббен («Бавария»), Дэйви Преппер («Брайтон»), Марко ван Гинкель (ПСВ), Йенс Торнстра, Тонни Вильяена, Стивен Бергейс (все — «Фейеноорд»), Весли Снайдер («Галатасарай»), Дэви Классен («Эвертон»);.
нападающие — Квинси Промес («СПАРТАК»), Бас Дост («Спортинг» Л), Винсент Янссен («Тоттенхэм»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Юрген Локадия (ПСВ), Райан Бабел («Бешикташ»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter