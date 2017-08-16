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16 августа 2017, 20:21 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Промес попал в расширенный список сборной Голландии на игры с Францией и Болгарией

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил расширенный список игроков на матчи с Болгарией и Францией. В список попал нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил расширенный список игроков на матчи с Болгарией и Францией. Увеличить
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Состав сборной Голландии:

вратари — Яспер Силлессен («Барселона»), Мартен Стекеленбург («Эвертон»), Йерун Зут (ПСВ);.

защитники — Джоэл Велтман («Аякс»), Дэйли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Бруно Мартинс Инди («Сток Сити»), Кенни Тете («Лион»), Стефан де Фрай, Уэсли Худт (оба — «Лацио»), Натан Аке («Борнмут»);.

полузащитники — Кевин Стротман («Рома»), Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль»), Донни ван де Бек, Маттейс де Лигт (оба — «Аякс»), Джеремейн Ленс («Бешикташ»), Мемфис Депай («Лион»), Арьен Роббен («Бавария»), Дэйви Преппер («Брайтон»), Марко ван Гинкель (ПСВ), Йенс Торнстра, Тонни Вильяена, Стивен Бергейс (все — «Фейеноорд»), Весли Снайдер («Галатасарай»), Дэви Классен («Эвертон»);.

нападающие — Квинси Промес («СПАРТАК»), Бас Дост («Спортинг» Л), Винсент Янссен («Тоттенхэм»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Юрген Локадия (ПСВ), Райан Бабел («Бешикташ»).

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