Тошич не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на матчи квалификации ЧМ-2018

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По словам главного тренера сборной Сербии Славолюба Муслина, отсутствие Тошича в списке связано с тем, что он не получает игровой практики.

«Тошич сейчас без клуба, он находится вне игрового ритма», — цитирует Муслина сербское издание «Политика».