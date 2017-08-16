Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30702838/
16 августа 2017, 16:11 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Тошич не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на матчи квалификации ЧМ-2018

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, являющийся в данный момент свободным агентом, не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с Молдовой (2 сентября) и Ирландией (5 сентября).

Бывший полузащитник ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> являющийся в данный момент свободным агентом не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с <span class=error>Молдовой</span> (2 сентября) и Ирландией (5 сентября). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам главного тренера сборной Сербии Славолюба Муслина, отсутствие Тошича в списке связано с тем, что он не получает игровой практики.

«Тошич сейчас без клуба, он находится вне игрового ритма», — цитирует Муслина сербское издание «Политика».

Тошич покинул ЦСКА в начале июля. 30-летний хавбек выступал за красно-синих с 2010 года.

Сборная Сербии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Установка кресел началась на стадионе в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018

Установка кресел началась на стадионе в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Монтаж кресел начался на строящемся в Ростове-на-Дону стадионе «Ростов-Арена», где будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс- службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП «Спорт-Ин».
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?