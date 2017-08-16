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16 августа 2017, 16:05 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Отельеры Екатеринбурга пройдут курсы языковой подготовки к ЧМ-2018

В обучении примут участие сотрудники категорированных средств размещения Екатеринбурга и других муниципалитетов региона.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Более 500 отельеров Екатеринбурга пройдут обучение в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Программы, в частности, включают языковую подготовку и обучение деловому этикету. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу Департамента информационной политики Свердловской области.

«Порядка 550 отельеров Свердловской области пройдут бесплатное обучение, организованное Центром развития туризма региона при поддержке министерства инвестиций и развития Среднего Урала. Обучение стартует в начале сентября и будет проводиться по двум направлениям: “Организация службы приема и размещения” и “Ведение гостиничного хозяйства”. Программы включают языковую подготовку, а также практические занятия, в том числе, по приему иностранных гостей, решению нестандартных ситуаций, деловому этикету», — говорится в сообщении.

По данным властей, в обучении примут участие сотрудники категорированных средств размещения Екатеринбурга и других муниципалитетов региона. «Сегодня в Свердловской области принимают гостей более 500 коллективных средств размещения: гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха. В Екатеринбурге сосредоточено более 35% средств гостеприимства. В дни чемпионата для гостей города будут работать более 200 отелей», — резюмируется в сообщении Департамента.

Ранее сообщалось, что болельщиков и персонал сможет принять не только Екатеринбург, но и города-спутники: Верхняя Пышма, Арамиль и Березовский.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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