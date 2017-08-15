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15 августа 2017, 20:43 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Установка кресел началась на стадионе в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Монтаж кресел начался на строящемся в Ростове-на-Дону стадионе «Ростов-Арена», где будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс- службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП «Спорт-Ин».

Установка кресел началась на стадионе в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 - Фото Увеличить
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Кроме того, агрономы провели стрижку газона, засев которого завершился 31 июля. На арене продолжаются внутренние отделочные работы и работы по устройству инженерных сетей. Также ведутся работы по установке 3D-панелей.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

«Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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«Волгоград-Арена» к концу июля будет готова к засеву газона

«Волгоград-Арена» к концу июля будет готова к засеву газона

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Арена чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде будет готова к засеву газона в конце июля. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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