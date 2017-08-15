Установка кресел началась на стадионе в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018

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Кроме того, агрономы провели стрижку газона, засев которого завершился 31 июля. На арене продолжаются внутренние отделочные работы и работы по устройству инженерных сетей. Также ведутся работы по установке 3D-панелей.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

«Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.