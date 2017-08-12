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12 августа 2017, 15:59 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Власти Москвы намерены завершить благоустройство территории парка в «Лужниках» к сентябрю

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству парковой территории олимпийского комплекса «Лужники» завершатся к сентябрю текущего года. Об этом на открытии физкультурно-спортивного праздника, посвященном Дню физкультурника, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина Лужники смогут принимать в год несколько миллионов человек для занятий спортом и отдыха. Увеличить
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«Из года в год мы проводим День физкультурника в “Лужниках”, но теперь украшением этого праздника стало то, что мы закончили реконструкцию Большой спортивной арены, где накануне прошло первое массовое мероприятие. Хочу сказать, что мы до сентября полностью закончим благоустройство всего парка в “Лужниках”, и буквально к 2018 году два десятка объектов, которые находятся сейчас в стадии строительства, будут завершены, и “Лужники”, которые всегда были прекрасной спортивной территорией, станут еще лучше. “Лужники” смогут принимать в год несколько миллионов человек для занятий спортом и отдыха», — сказал Хуснуллин.

Реконструкция Большой спортивной арены «Лужники» была закончена в мае 2017 года, теперь ее вместимость составляет 81 тыс. зрителей. В рамках благоустройства олимпийского комплекса приведена в порядок Лужнецкая набережная, завершена реставрация восьми фонтанов на Центральной площади, высажены более 1000 новых деревьев и 53 тыс. кустарников. Во время работ обновлена система освещения территории, установлены малые архитектурные формы, открыты новые спортивные и детские площадки.

«Лужники» примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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