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12 августа 2017, 13:30 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Фарфан вызван в сборную Перу и может сыграть за неё впервые с марта 2016 года

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил вызов в сборную Перу.

Полузащитник Локомотива Джефферсон <span class=error>Фарфан</span> получил вызов в сборную Перу. Увеличить
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С возвращением в сборную Фарфана поздравила пресс-служба «железнодорожников».

Сборной Перу в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2018 1 сентября предстоит сыграть дома с командой Боливии, а 6 сентября в гостях с командой Эквадора. После 14 матчей перуанцы с 18 очками располагаются на седьмой строчке в таблице южноамериканской квалификации.

32-летний Фарфан, в активе которого 69 матчей и 19 голов за сборную Перу, в последний раз играл за национальную команду в марте 2016 года.

Сборная Перу
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