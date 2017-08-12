Фарфан вызван в сборную Перу и может сыграть за неё впервые с марта 2016 года
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил вызов в сборную Перу.
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С возвращением в сборную Фарфана поздравила
Сборной Перу в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2018 1 сентября предстоит сыграть дома с командой Боливии, а 6 сентября в гостях с командой Эквадора. После 14 матчей перуанцы с 18 очками располагаются на седьмой строчке в таблице южноамериканской квалификации.
32-летний Фарфан, в активе которого 69 матчей и 19 голов за сборную Перу, в последний раз играл за национальную команду в марте 2016 года.
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