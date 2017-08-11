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11 августа 2017, 20:30 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

ФИФА до дедлайна получила документы только от двух кандидатов на проведение ЧМ-2026

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте сообщила, что до указанного срока получила документы только от двух кандидатов на проведение чемпионата мира 2026 года.

На проведение турнира в 2026 году претендуют Марокко, а также США, Канада и Мексика, подавшие в апреле совместную заявку. В 2026 году турнир впервые пройдет в новом формате — в финальной части будут участвовать 48 команд, а не 32, как было ранее.

Теперь каждая ассоциация должна не позднее марта 2018 года официально зарегистрировать и представить свою заявку.

В мае 2017 года конгресс ФИФА утвердил предложение о выборе хозяина чемпионата мира-2026 на конгрессе в Москве, который состоится в июне 2018 года.
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