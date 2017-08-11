НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Установка кресел началась на трибунах строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона в Нижнем Новгороде, работы на первом ярусе должны завершиться к 25 августа. Об этом стало известно по итогам выездного совещания на строительной площадке под руководством губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.