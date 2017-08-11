Полузащитник «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины, Маммана — нет
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил список игроков, выступающих в зарубежных клубах, вызванных в национальную команду для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командами Уругвая (Монтевидео, 1 сентября) и Венесуэлы (Буэнос-Айрес, 6 сентября).
В списке, опубликованном на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины, присутствует полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана приглашение в национальную команду не получил, несмотря на то что в июне сыграл в двух товарищеских матчах.
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