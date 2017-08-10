Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Эквадором и Колумбией
Тренерский штаб сборной Бразилии назвал игроков, которые смогут принять участие в играх отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года против Эквадора и Колумбии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вратари: Алиссон («Рома»), Кассио («Коринтианс»), Эдерсон («Манчестер Сити»);.
Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все — «ПСЖ»), Фагнер («Коринтианс»), Марсело («Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Филипе Луис («Атлетико»), Миранда («Интер»);.
Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Виллиан («Челси»), Луан («Гремио»);.
Нападающие: Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»), Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Напомним, Бразилия с 33 очками занимает первое место в южноамериканской квалификации, и уже обеспечила себе участие в чемпионате мира-2018. С Эквадором бразильцы сыграют дома 29 августа, а с Колумбией встретятся на выезде 6 сентября.
В сезоне-2017/18 Жулиано провел 2 матча за «Зенит» в РФПЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter