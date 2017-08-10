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10 августа 2017, 18:54 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Эквадором и Колумбией

Тренерский штаб сборной Бразилии назвал игроков, которые смогут принять участие в играх отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года против Эквадора и Колумбии.

Тренерский штаб сборной Бразилии назвал игроков которые смогут принять участие в играх отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года против Эквадора и Колумбии. Увеличить
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Вратари: Алиссон («Рома»), Кассио («Коринтианс»), Эдерсон («Манчестер Сити»);.

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все — «ПСЖ»), Фагнер («Коринтианс»), Марсело («Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Филипе Луис («Атлетико»), Миранда («Интер»);.

Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Виллиан («Челси»), Луан («Гремио»);.

Нападающие: Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»), Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Напомним, Бразилия с 33 очками занимает первое место в южноамериканской квалификации, и уже обеспечила себе участие в чемпионате мира-2018. С Эквадором бразильцы сыграют дома 29 августа, а с Колумбией встретятся на выезде 6 сентября.

В сезоне-2017/18 Жулиано провел 2 матча за «Зенит» в РФПЛ.

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