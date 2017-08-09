Дамир Кояшевич: Предупредил товарищей по сборной, что отобрать очки у Казахстана будет очень трудно

На протяжении нескольких сезонов он был одним из лидеров столичной «Астаны».

Выступающий ныне в чемпионате Македонии футболист в интервью пресс-службе Федерации футбола Казахстана рассказал о предстоящем 1 сентябре матче между сборными Казахстана и Черногории, а также о первой игре этих команд в Подгорице.

— Дамир, следите ли вы сейчас за казахстанским футболом?

— Конечно, стараюсь отлеживать результаты игр в казахстанском чемпионате, смотрю видеообзоры, в особенности с участием моего бывшего клуба — «Астаны».

— Как думаете, сможет «Астана» в этом году пройти в групповой этап Лиги чемпионов?

— «Астана» — хороший клуб. У столичного клуба высокий уровень организации, собраны сильные исполнители. Команда достойно представляет Казахстан на европейской арене. Считаю, «Астана» должна уверенно переиграть «Селтик».

— Под руководством Станимира Стоилова «Астана» добилась наивысших достижений в своей истории. Вы поиграли под его руководством определенное время. В чем секрет успеха Стоилова?

— Да, с приходом Стоилова игра команды заметно улучшилась. У него каждый год есть результат, а это главная оценка его работы. Стоилов — отличный специалист. «Астана» с ним может пройти достаточно далеко в Европе.

— Давайте откровенно — скучаете по Казахстану?

— Безусловно, я радостью вспоминаю годы, проведенные в казахстанском чемпионате. Знаю, что и Казахстане много людей, которые скучают по мне. Постоянно получаю письма от болельщиков. Но, такова футбольная жизнь, порой приходится менять клуб, чтобы сделать следующий шаг. Я очень рад, что на протяжении трех лет играл в «Астане». Это было замечательное время. Возможно, в будущем я вернусь в Казахстан, но всему свое время.

— Какие матчи за «Астану» запомнились вам больше всего?

— Ярких игр за «Астану» было много. Особенными получились игры против «Кайрата». В одном из таких мне удалось оформить дубль. Быть может, это была лучшая моя игра в «Астане».

— В СМИ проходила информация о том, что вы могли перейти в павлодарский «Иртыш».

— Да, у нас были переговоры, но ни о чем конкретном не договорились. Хотелось бы снова играть в Казахстане. Мне нравится казахстанский чемпионат, страна, болельщики.

— За сборную Черногории играет защитник казахстанского «Тараза» Неманья Миюшкевич.

— Да, отлично знаю его. О Казахстане с ним разговаривали не так много, ведь я и сам остаюсь в курсе того, что происходит в казахстанском футболе.

— В прошлом году вы принимали участие в матче отборочного цикла чемпионата мира с Казахстаном, когда в Черногории ваша сборная добилась убедительной победы. На ваш взгляд, почему наша сборная уступила так крупно?

— Мы забили гол в самом начале матча, и это стало ключевым моментом в игре. Дальше играть уже было намного проще. У нас сильная команда. Есть такие футболисты, как Савич и Йоветич, выступающие в хороших европейских клубах. В тоже время я предупредил своих товарищей по сборной о том, что отобрать очки у Казахстана в Астане будет очень трудно. Я знаю, как непросто играть на искусственном поле, какая бывает атмосфера на стадионе «Астана-Арена», когда трибуны заполнены до отказа, и как казахстанские футболисты будут биться за победу на родной земле. Для Черногории это игра будет также иметь важное значение. Если мы выиграем в Казахстане, думаю, у нас будут шансы побороться за выход на мундиаль.

— Кто является лидером сборной Казахстана?

— Отмечу Бауыржана Исламхана. Это самый талантливый игрок в Казахстане. Есть такие сильные футболисты, как Дмитрий Шомко и Танат Нусербаев. Тем интересней будет сыграть против них.

— То, что Бауыржан Исламхан не сыграет против Черногории — плюс для вашей команды?

— Из этого можно будет извлечь некоторые дивиденды, но нельзя забывать о том, что и помимо Исламхана в казахстанской команде немало хороших игроков, которые жаждут проявить себя с лучшей стороны в играх за сборную. Понятно, что Исламхан — серьезная потеря для Казахстана, потому что он капитан, играет важнейшую роль в тактических построениях команды, развивает атаки и так далее.

— Будет ли особенным для вас матч в Астане?

— Конечно, мне будет приятно вновь приехать в столицу Казахстана. Уже сейчас приходят письма от казахстанских болельщиков, которые признаются, что будут ждать моего приезда. Это очень приятно. У меня с Астаной связаны самые теплые воспоминания.

Источник: kff.kz.