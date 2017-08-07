Кабананга намерен пробиться со сборной ДР Конго на чемпионат мира-2018

На Кубке африканских наций-2017 в Габоне Кабананга забил три мяча, став лучшим бомбардиром турнира, а его сборная дошла до четвертьфинала, уступив там Гане (1:2).



— Я доволен тем, как сыграл в Габоне, но даже больше доволен тем, как сыграла вся наша сборная. Я сотворил немного истории, став лучшим бомбардиром турнира — этого я не забуду никогда. Как только Кубок африканских наций закончился для нас, мы тут же сосредоточились на новых вызовах.



Мы мотивированы, чтобы заработать место на Чемпионате мира-2018 в России. Это будет историческое достижение и лишь второе появление нашей сборной на таком уровне. Предстоящий матч с Тунисом не будет легким для нас. Скорее всего, всё решат мелочи — именно поэтому мы должны быть предельно сконцентрированы от начала и до конца, чтобы набрать максимум очков. Наша команда прогрессирует и показывает желание, работая с амбициозным тренером [Флораном Ибенже]. Но пока мы ничего не добились и должны усердно работать, чтобы забронировать место на Чемпионате мира, — сказал Кабананга в интервью Africa Report On Business.



В рамках квалификации Чемпионата мира в Африканской зоне сборная ДР Конго после двух игр в группе «А» имеет в активе шесть очков. Столько же баллов и у сборной Туниса, с которой конголезцам предстоит сыграть в предстоящих спаренных матчах — 1 и 5 сентября. Также в группе выступают команды Гвинеи и Ливии. Из квартета в следующий отборочный раунд выходит лишь одна команда.