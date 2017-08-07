Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции подмосковной тренировочной базы «Бор»
ТАСС, 7 августа. Специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект реконструкции тренировочной базы чемпионата мира по футболу 2018 года в подмосковном пансионате «Бор». Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на
пресс-службу Главгосэкспертизы.
Проект предусматривает размещение на участке площадью 2,38 га ряда новых инфраструктурных объектов: двухэтажного
По завершении чемпионата мира на площадке будут проходить соревнования российского и международного уровней, а также
Первая база отдыха в Одинцово — Дом отдыха «Востряково» — была создана в 1952—1953 годах. В 1980—1983 годах она была перестроена под пансионат, на площадке которого в 1991 году был образован современный оздоровительно- производственный комплекс «Бор», в настоящее время принадлежащий Управлению делами президента Российской Федерации. На футбольной площадке оздоровительного комплекса «Бор» регулярно, в частности при подготовке к чемпионатам Европы, тренируется сборная России по футболу.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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