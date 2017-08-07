Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции подмосковной тренировочной базы «Бор»

Проект предусматривает размещение на участке площадью 2,38 га ряда новых инфраструктурных объектов: двухэтажного административно-бытового корпуса с подвалом и хозяйственного блока, трибун на пятьсот зрителей, парковки, включая двенадцать мест для маломобильных групп населения. Поскольку площадка располагается на берегу реки Рогожки, в качестве берегоукрепительной конструкции будет возведена шпунтовая стенка протяженностью 86,8 м. В ходе реконструкции заменят ворота и установят информационное табло.

По завершении чемпионата мира на площадке будут проходить соревнования российского и международного уровней, а также спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия.

Первая база отдыха в Одинцово — Дом отдыха «Востряково» — была создана в 1952—1953 годах. В 1980—1983 годах она была перестроена под пансионат, на площадке которого в 1991 году был образован современный оздоровительно- производственный комплекс «Бор», в настоящее время принадлежащий Управлению делами президента Российской Федерации. На футбольной площадке оздоровительного комплекса «Бор» регулярно, в частности при подготовке к чемпионатам Европы, тренируется сборная России по футболу.