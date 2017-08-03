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3 августа 2017, 16:56 | Футбол: Чемпионат мира | РБК

Сенаторы США призвали лишить Россию ЧМ-2018 из-за нарушения прав рабочих

Главу FIFA призвали расследовать данные об использовании принудительного труда рабочих из КНДР на строительстве объектов ЧМ-2018, в случае подтверждения — лишить Россию чемпионата. С письмом в FIFA обратились восемь сенаторов США.

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Восемь американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом, направили открытое письмо главе Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино с призывом расследовать данные о нарушении прав рабочих при строительстве объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. В случае подтверждения информации о нарушении прав строителей, сенаторы призвали лишить Россию почетного права принимать чемпионат 2018 года. Письмо опубликовано на официальном сайте Менендеса.

«Как организация, способная оказать влияние на жизни миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих, FIFA должна соответствовать своим обязательством в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если FIFA не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран. Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самого уязвимого народа в мире», — говорится в письме.

В письме говорится, что FIFA подтвердила использование труда рабочих из Северной Кореи при строительстве «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге. Сенаторы ссылаются на опубликованные в последнее время материалы, в которых говорилось об «ужасающих условиях труда» рабочих из КНДР, о большом количестве свидетельств использования принудительного труда и «нечеловеческих» условиях жизни рабочих. Кроме того, сенаторы указали, что северокорейские рабочие подвергаются ограничению свободы, а их зарплата присваивает правительство КНДР. Упоминается также случай гибели северокорейского рабочего на стройке, «возможно, из-за переутомления».

Они призвали исключить Северную Корею из FIFA, поскольку есть сведения о наказании Пхеньяном собственных спортсменов вплоть до тюремного заключения. Кроме того, авторы письма призвали FIFA отказаться от контрактов с компаниями и правительствами, которые используют принудительный труд при возведении объектов, связанных с деятельностью FIFA. «FIFA должна ясно показать России и странам-претенденткам на чемпионаты, что использование принудительного труда является совершенно неприемлемым», — говорится в письме.

Зампред правительства России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко 3 августа заявил, что на стройках к чемпионату 2018 года граждане КНДР не работают, передает ТАСС. «ФИФА наняла независимую мониторинговую организацию. Никаких нарушений нет, пора закрыть эту тему, они [рабочие из КНДР] не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им [сенаторам] разъяснит», — заявил Мутко. Он добавил, что Россия готова «к любому обсуждению».

Британская газета The Guardian 4 июня опубликовала статью о том, что стадион «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге «строили в основном мигранты из Азии, включаю одну из самых репрессивных стран мира — Северную Корею». По информации издания (источником выступил подрядчик, пожелавший остаться анонимным), граждане КНДР работали в августе и ноябре 2016 года без выходных, один из рабочих умер на стройке.
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