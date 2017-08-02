Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской области
ТАСС, 2 августа. Компания «Россети» построит в Калининградской области опору линии электропередачи (ЛЭП) в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили в
пресс-службе компании, высота ЛЭП, изображающей волка Забиваку, составит 25 метров.
«Объявлено об установке в регионе специальной тематической опоры высоковольтной линии электропередачи в виде талисмана предстоящего чемпионата мира — волка Забиваки. Опора будет изготовлена по индивидуальному проекту. Высота конструкции составит 25 м, ширина — 19,7 м», — говорится в сообщении
Там добавили, что опора будет установлена дочерней компанией «Россетей» — «Янтарьэнерго». «Опору установят на Приморском кольце, по дорогам в
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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