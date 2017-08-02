Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской области

«Объявлено об установке в регионе специальной тематической опоры высоковольтной линии электропередачи в виде талисмана предстоящего чемпионата мира — волка Забиваки. Опора будет изготовлена по индивидуальному проекту. Высота конструкции составит 25 м, ширина — 19,7 м», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что опора будет установлена дочерней компанией «Россетей» — «Янтарьэнерго». «Опору установят на Приморском кольце, по дорогам в города-курорты области — Зеленоградск и Светлогорск. ЛЭП будет включена в линию, которая обеспечивает электроэнергией аэропорт Храброво», — отметили в компании.