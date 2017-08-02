Областные власти проверили готовность стадионов к ЧМ-2018

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Проверку стадионов провели областные власти. «Уралмаш» был сдан после реконструкции ещё в 2015 году. Еще две площадки — «Калининец» и «Исеть» — уже готовы для работы, а работы на стадионе «Химмаш» планируют завершить уже к ноябрю.

На всех площадках засеян газон, главное теперь, чтобы он удачно пережил зиму.