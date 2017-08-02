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2 августа 2017, 13:38 | Футбол: Чемпионат мира | Вести - Екатеринбург

Областные власти проверили готовность стадионов к ЧМ-2018

К Чемпионату мира по футболу готовы все тренировочные площадки Екатеринбурга.

Областные власти проверили готовность стадионов к ЧМ-2018 - Фото Увеличить
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Проверку стадионов провели областные власти. «Уралмаш» был сдан после реконструкции ещё в 2015 году. Еще две площадки — «Калининец» и «Исеть» — уже готовы для работы, а работы на стадионе «Химмаш» планируют завершить уже к ноябрю.

На всех площадках засеян газон, главное теперь, чтобы он удачно пережил зиму.

«Самое главное — дать возможность правильно перезимовать газону. Чтобы в мае месяце мы получили точно такой зелёный газон, чтобы уже не было никаких опасений, что во время чемпионата какая-то из команд будет предъявлять нам претензии по качеству газона», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
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