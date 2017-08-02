Областные власти проверили готовность стадионов к ЧМ-2018
К Чемпионату мира по футболу готовы все тренировочные площадки Екатеринбурга.
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Видимо, что-то случилось...
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Проверку стадионов провели областные власти. «Уралмаш» был сдан после реконструкции ещё в 2015 году. Еще две площадки — «Калининец» и «Исеть» — уже готовы для работы, а работы на стадионе «Химмаш» планируют завершить уже к ноябрю.
На всех площадках засеян газон, главное теперь, чтобы он удачно пережил зиму.
«Самое главное — дать возможность правильно перезимовать газону. Чтобы в мае месяце мы получили точно такой зелёный газон, чтобы уже не было никаких опасений, что во время чемпионата
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