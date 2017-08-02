На стадионе «Нижний Новгород» взошла трава

В футбольное поле стадиона встроены специальные датчики, необходимые для анализа кислородного состава и уровня кислотности почвы. Специалистами также будет вестись мониторинг температуры в нижней и верхней корневых зонах газона. Эти данные позволят агрономам оценивать состояние поля и планировать мероприятия по уходу за ним.

— Благодаря хорошим погодным условиям смесь из нескольких сортов травы райграс взошла достаточно быстро: с момента посева прошло чуть более недели, — сказал руководитель строительства Сергей Пичушкин. — Теперь наша задача — тщательно ухаживать за газоном. Будет проводиться целый комплекс агротехнических мероприятий: полив, стрижка, подкормка минеральными удобрениями, дополнительное освещение. Одним словом, будем делать все, чтобы осенью этого года на поле стадиона было сформировано качественное покрытие, соответствующее всем требованиям ФИФА.

После того как полностью сформируется корневая зона покрытия, его прошьют полимерным волокном по технологии, разработанной нидерландскими специалистами. Для прошивки будет использовано около 48 000 км волокна. Эта технология повысит износоустойчивость газона более чем в три раза и снизит риск получения травмы спортсменами.

Стадион «Нижний Новгород» примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.