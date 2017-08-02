«Ростов Арена» вписалась в бюджет
Первый матч на стадионе пройдет уже в ноябре.
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Об этом «Известиям» сообщил Эльдар Дадашев,
— Бюджет на весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию арены был заложен в 18,5 млрд рублей, — отметил Эльдар Дадашев. — Уже выполнено 85% работ. По срокам мы идем с опережением графика и в рамках установленного бюджета.
По словам
— У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на «Ростов Арене» в 2017 году, — отметил в интервью «Известиям» Виталий Мутко. — Мы довольны темпами строительства этого стадиона.
Соперником подопечных Станислава Черчесова, скорее всего, станет сборная Боснии и Герцеговины. По словам Эльдара Дадашева, к этому времени на «Ростов Арене» появится газон, изготовленный с использованием самых современных технологий.
— Общая высота поля «Ростов Арены» составляет 1,2 м: в нем заложена система вентиляции, дренажа, аэрации, автоматизированного полива и подогрева поля, — пояснил
Общая вместимость «Ростов Арены» составит 45 тыс. мест. Она будет состоять из трех ярусов трибуны: нижнего (порядка 19 тыс. посадочных мест), среднего (2,5 тыс. посадочных мест вместе с 36 скайбоксами и одной (президентской) ВИП-трибуной) и верхнего (33,5 тыс. мест). На автомобильной парковке предусмотрено 32 тыс. машиномест. Для комфорта зрителей конструкция трибун подразумевает, что болельщики будут иметь равные возможности просмотра матчей с разных ярусов.
— Обзор для всех зрителей будет одинаковый на всех ярусах, — отметил Эльдар Дадашев. — Здесь применена система максимального угла обзора в 32 градуса. Это позволит болельщикам с любого ракурса иметь возможность полностью видеть происходящее на поле.
«Ростов Арена» является одним из семи стадионов, которые строятся с нуля по инфраструктурной программе (финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Ростовской области). По этой же программе строятся стадионы в Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и Нижнем Новгороде. Строительство остальных осуществляется за счет городских бюджетов — «Лужники» (Москва), «Казань Арена» (Казань) и «Крестовский» (Санкт-Петербург). Сочинский стадион «Фишт» принимал церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр — 2014 и позднее был реконструирован под чемпионат, «Открытие Арена» (Москва) построен на деньги частного инвестора.
После чемпионата мира — 2018 стадион перейдет в управление клуба ФК «Ростов». Не исключено, что название стадиона будет продано коммерческим структурам.
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