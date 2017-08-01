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1 августа 2017, 13:44 | Футбол: Чемпионат мира | ИА УралИнформБюро

Екатеринбург оденет волонтеров ЧМ-2018 на 4,15 миллиона

В брюки, футболку и дождевик.

На униформу екатеринбургских волонтеров ЧМ-2018 городские власти готовы потратить 4,15 миллиона рублей. Заявка размещена на сайте госзакупок.

В униформу добровольных помощников войдут брюки, две футболки (классическая белая и спортивная зеленая), толстовка, бейсболка, дождевик и рюкзак. На каждом предмете экипировки будет логотип мундиаля и надпись Volunteers.

Всего будет заказана 1000 комплектов. Из них 650 предназначено девушкам, и только 350 — юношам. Причем организаторы рассчитывают, что большинство девушек-волонтеров будут миниатюрной или близкой к ней комплекции — среди женской одежды большая часть заказа приходится на 42 и 44 размеры, передает «Уралинформбюро».

Ранее сообщалось, что волонтерами на ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут работать 1250 добровольцев. Из требований озвучивали лишь знание английского языка и возраст от 18 лет. О «модельной внешности» речи не шло.
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