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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30550629/
1 августа 2017, 11:45 | Футбол: Чемпионат мира | ЕАН

В центре Екатеринбурга установят огромную шайбу-таймер

В центре Екатеринбурга появится новый арт-проект. Часы в виде большой шайбы отсчитают время до первого домашнего матча хоккейного клуба «Автомобилист».

Старт сезона в стенах «Уральца» запланирован на День знаний. Таким образом, полутораметровая шайба простоит на Плотинке ровно месяц. Монтировать конструкцию начнут в 14:00.

Напомним, первым соперником «Автомобилиста» в грядущем сезоне станет «Магнитка». Матч состоится 23 августа.

Первого сентября екатеринбуржцы примут в родных стенах пекинский «Куньлунь».

В данный момент команда усиленно готовится к новым вызовам. Основной состав уральской команды принимает участие в борьбе за Кубок губернатора Нижегородской области.
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