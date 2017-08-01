В центре Екатеринбурга установят огромную шайбу-таймер

Старт сезона в стенах «Уральца» запланирован на День знаний. Таким образом, полутораметровая шайба простоит на Плотинке ровно месяц. Монтировать конструкцию начнут в 14:00.

Напомним, первым соперником «Автомобилиста» в грядущем сезоне станет «Магнитка». Матч состоится 23 августа.

Первого сентября екатеринбуржцы примут в родных стенах пекинский «Куньлунь».

В данный момент команда усиленно готовится к новым вызовам. Основной состав уральской команды принимает участие в борьбе за Кубок губернатора Нижегородской области.